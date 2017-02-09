سعيد المهيري يحلق بكأس «العشوش» للقدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق كأس العشوش للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 171 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وتوج الفارس سعيد محمد خليفة المهيري بلقب السباق بعد أن قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «نابي دي كاسو» من إسطبلات «ام ار ام» في زمن قدره 4:24:12 ساعة وبمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 34.36 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد محمد الخياري على صهوة «اوبار ريو» من إسطبلات «ام 7» قاطعا المسافة في زمن قدره 4:25:03 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس راشد صغير الكتبي على صهوة «اوماني جابين» من إسطبلات الشبابي بزمن قدره 4:33:38 ساعة.

عقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وسعيد محمد الكمدة رئيس لجنة القدرة بالاتحاد، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الثلاث بكؤوس الفوز، حيث تسلم الفارس سعيد المهيري كأس المركز الأول، فيما تسلم الفارس سعيد الخياري كأس المركز الثاني، ونال الفارس راشد صغير الكتبي كأس المركز الثالث.