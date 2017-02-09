480 مؤسسة تشارك في «اليوم الرياضي الوطني» بدبي

دبي (وام)

كثف مجلس دبي الرياضي استعداداته للنسخة الثانية من «اليوم الرياضي الوطني» الذي أمر بتنظيمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا المنظمة الخميس المقبل موعداً لتنظيم اليوم تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وذلك تزامناً مع احتفالات دول مجلس التعاون الخليجي باليوم الرياضي، وضمن الأسبوع الموحد لليوم الرياضي الوطني في الخليج العربي.

وعقد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، لقاء مع فريق العمل المكلف متابعة الاستعدادات لتنظيم الحدث في إمارة دبي والتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تنظم فعاليات متنوعة في هذا اليوم الذي بات حدثاً رياضياً ووطنياً مهماً.

وأكد خلال اللقاء الذي حضره ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ضرورة تنظيم فعاليات متميزة ومتنوعة لمختلف فئات المجتمع، وفي مختلف مناطق إمارة دبي، لتحقيق الأهداف الكبيرة التي تم إطلاق اليوم الرياضي الوطني من أجلها، والتي يلخصها شعار اليوم الرياضي الوطني، وهو «الإمارات تجمعنا»، وفي مقدمتها تعزيز مفهوم الرياضة للجميع والمساهمة في تحقيق الانسجام والتناغم بين مختلف مكونات المجتمع.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى أكثر من 480 مؤسسة مختلفة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم توجيه خطابات إلى 29 مؤسسة حكومية، و344 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، و48 مدرسة حكومية وخاصة، و18 جامعة حكومية وخاصة، و13 أكاديمية رياضية خاصة، و8 أندية رياضية حكومية، و7 شركات تنظيم أحداث رياضية، و6 أندية لياقة بدنية في دبي، و5 أندية اجتماعية في دبي، و5 مراكز لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وأكد عدد من هذه الجهات تنظيم فعاليات بهذه المناسبة، كما يتم حالياً تسلم تفاصيل الفعاليات وتنسيقها في مجلس دبي الرياضي قبل إعلان تفاصيلها في الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي يركز فيه مجلس دبي الرياضي فعاليات هذا اليوم في منطقة حي دبي للتصميم، تشهد مناطق عديدة تنظيم فعاليات رياضية مختلفة لمختلف فئات المجتمع من مؤسسات خدمية وتعليمية ورياضية، وتم في الاجتماع التأكيد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية كافة لربط الجمهور بالفعاليات، ودعوته للمشاركة فيها، والتعريف بتفاصيلها.