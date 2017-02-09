36 خيلاً في مزاد «أبوظبي للعربية»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جمعية الإمارات لمربي الخيول العربية بنادي أبوظبي للفروسية في الرابعة والنصف من عصر اليوم، مزاد أبوظبي للخيول العربية الأصيلة، وذلك قبيل إقامة بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية التي تنطلق غداً.

ويضم المزاد 36 خيلاً يشارك معظمها في بطولة أبوظبي الدولية، بأسماء المشترين والملاك الجدد، ويتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية من مختلف مناطق الدولة ودول المنطقة. ويتيح المزاد فرصة لاقتناء خيول ذات قيمة جمالية، ومنحدرة من مختلف السلالات ويتوقع لها مستقبل جيد، من حيث مستوى المشاركات والإنتاج.

وأكد محمد الحربي مدير المزاد، أن جمعية الإمارات تحرص على تنظيم المزاد بهدف تمكين الملاك والمربين، وتشجيعاً لهم على تطوير خيولهم، وتجديد الدماء في مرابطهم.

وأضاف: جميع الخيول المعروضة مسجلة لدى جمعية الإمارات، ويجب ألا يقل عمر المزايد عن 21 سنة، وعليه تعبئة وتوقيع نموذج التسجيل للمزاد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ تأمين، ويمكن هذا الإيداع المشتري من الحصول على رقم يؤهله للمزايدة على الخيول المخصصة للبيع في هذا المزاد «رقم المزايدة»، وهو رقم معد للاستخدام الشخصي فقط، ويكون المشتري المحتمل المسجل رقم المزايدة باسمه مسؤولاً شخصياً عن جميع المشتريات على رقم المزايدة.