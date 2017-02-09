خيلاً في تحدي «يوم شادويل» بمضمار العين

محمد حسن (العين)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الخامسة من مساء اليوم، حفل سباقه السابع لهذا الموسم والذي يحمل اسم «يوم شادويل»، ويتألف من سبعة أشواط قوية خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك في الحفل 94 خيلاً، فيما تبلغ قيمة جوائزه المالية 555 ألف درهم، برعاية مزارع وإسطبلات شادويل وديرنزتاون، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكانت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار نادي العين قد عقدت مؤتمراً صحفياً الاثنين الماضي بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل سباق (يوم شادويل) والرعاية والجوائز.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السادس (جائزة العين- شادويل للتحمل (المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 4100 متر تكافؤ، والذي تشارك 9 من الخيول المتمرسة، ويقف في صدارتها «بلد الريف» (الحمادي - هارا) الفائز بلقب الجولة الثانية من ماراثون العين وحامل لقب الجولة الأخيرة الموسم الماضي لنفس البطولة لمسافة 5100 متر (هيبة)، لذلك فهو مرشح فوق العادة لهذا اللقب.

لكن ربما يفرض المضمار واقعاً آخر، في ظل وجود خيول قوية، مثل «شيك داون» (لميارتنيل - أوشيه) وهو وصيف للجواد «بلد الريف» مرتين، فربما استطاع التفوق عليه هذه المرة، ويدفع لميارتنيل بورقة أخرى هي الجواد «آر بي ريتش سيربرايز» بقيادة جيرالد افرانش وهو فائز في آخر مشاركة بمضمار أبوظبي.