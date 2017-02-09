صدارة العين في عجمان والوصل مع الشباب

أسامة أحمد(الشارقة)

ينطلق اليوم، الدور الثاني لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بـ 3 مباريات، حيث تحل الصدارة العيناوية ضيفا على عجمان، وتستضيف صالة الظهرة لقاء حتا مع الجزيرة، ويلتقي بزعبيل فريقا الوصل والشباب، وتستكمل مباريات الجولة العاشرة غداً بلقاء الأهلي مع النصر.

وأكملت الفرق كافة استعداداها لخوض تحدي الدور الثاني، والتي تسعى للتواجد مع الأربعة الكبار في «البلاي أوف» الذي يكشف عن هوية البطل ووجهة الدرع.

ويسعى «الزعيم» للمحافظة على العلامة الكاملة وتعزيز صدارته، بعد فوزه بلقب بطل الشتاء، خصوصا أن الفريق رفع شعار الاحتفاظ بالدرع في «دار الزين» بعد فوزه في الموسم الماضي بـ «الرباعية»، حيث حلق بكأس الاتحاد ودرع الدوري وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي المقابل، يطمح «البرتقالي» في عرقلة المتصدر العيناوي، وبالتالي تجاوز أحزان خسارته أمام النصر في الجولة الأخيرة للدور الأول.

ورفع فريقا الوصل والشباب شعار التحدي من أجل اللحاق بركب المتصدر العيناوي، خاصة أن «الجوارح» يأتي في المركز الثاني والوصل ثالثاً، ويتوقع أن تأتي المباراة قوية، ويسعى كل فريق من أجل انتزاع نقاط المباراة كاملة، واضعاً نصب عينيه الصدارة البنفسجية.

ولا يقل لقاء حتا والجزيرة أهمية عن سابقة، خصوصا أن «فخر أبوظبي» يسعى من أجل اللحاق بركب المنافسة بعد تغيير الجهاز الفني، فيما يتطلع أبناء حتا لتكرار مشهد فوزهم الماراثوني في الجولة الماضية على بني ياس في مباراة شهدت تداعيات انقطاع التيار الكهربائي لمدة 80 دقيقة عن صالة مدرسة الظهرة.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة غدا بلقاء الأهلي مع النصر في اختبار سهل للعميد أمام الأهلي «الجريح»، حيث يبحث «الفرسان» عن فوزه الأول في المسابقة بعد النتائج السلبية في الدور الأول، والتي أثارت العديد من التساؤلات.

وتقام مباريات الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل، يلتقي الأهلي مع عجمان والنصر والوصل والشباب وحتا، وتستكمل الجولة السبت 18 فبراير بمواجهة ساخنة تجمع بني ياس مع العين، والتي تحدد معالم الفرق المنافسة على «البلاي أوف».