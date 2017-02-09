النصر يتخطى بني ياس والأهلي يحافظ على القمة

علي معالي (دبي)

حقق فريق النصر أول فوز له في مرحلة إياب دوري رجال السلة، بتخطي عقبة نادي بني ياس بنتيجة 85/&rlm&rlm 62 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة وهو الفوز الثالث للنصر هذا الموسم، في المواجهة التي جرت بينهما على صالة المعهد البترولي في أبوظبي ليجدد النصر فوزه ذهاباً على بني ياس «78-76»، بعد أن عرف لاعبو العميد في لقاء الإياب كيفية فرض إيقاعهم على مجريات المباراة، وحسم نتائج مراحلها الأربعة بواقع «25-13 و21-17 و21-16 و18-16»، في مباراة شهدت تألق لاعب النصر محمد مبارك بتسجيله 15 نقطة، منها 12 عن الرميات الثلاثية.

وفي مباراة ثانية حقق الأهلي انتصاره الحادي عشر على التوالي في البطولة، بفوزه على ضيفه الشارقة «95-84»،وحافظ على صدارة البطولة، وفرط الشارقة في فرصة رد الدين لخسارته أمام الأهلي ذهاباً «79-104»، بعد أن أهدر الملك فرصة تقدمه مع نهاية الشوط الأول للقاء الإياب بفارق نصف سلة وبنتيجة «50-49»، خصوصاً أن مجريات الشوط الثاني شهدت تبادلاً في السيطرة على مجريات اللعب، وصحوة للأهلي، عرف من خلالها لاعبو الأخير كيفية رسم انتصارهم، بنيل الفرسان الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «22-18 و24-18»، وذلك عبر تألق محمد مبارك، وقيس عمر بتسجيلهما 24 و23 نقطة على التوالي، ومن خلفهما المحترف الأميركي سام يونج 21 نقطة.

وفي مباراة ثالثة عاد الشباب بنقطتي مباراة مضيفه الوصل عقب تحقيق الجوارح لفوزٍ مستحق بنتيجة «95-69»، ضرب الشباب بقوة خلال المراحل الثلاث للمباراة، ونجح الجوارح في بسط سيطرتهم على مجرياتها وحسم نتائجها بواقع «22-15 و31-19 و21-13»، فيما اكتفى الوصل بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة «22-21».

من جانب آخر عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها 28 اجتماعها الأول في مقر الاتحاد بدبي برئاسة اللواء«م» إسماعيل القرقاوي لوضع النقاط فوق الحروف قبل انطلاق المنافسات من 17 إلى 25 فبراير الجاري على صالة النادي الأهلي.