الإمارات تستضيف «خليجية الناشئين لليد»

رضا سليم (دبي)

أعلن اتحاد اليد عن استضافة البطولة الخليجية للناشئين رسمياً، خلال النصف الثاني من أغسطس المقبل، بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة التي تم تشكيلها وضمت محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور الأمين العام، ومحمد راشد طابور، بالإضافة إلى لجنة المنتخبات لإعداد دراسة الجدوى للبطولة وإمكانية استضافتها، ووافقت لجنة المنتخبات في اجتماعها مساء أمس الأول على استضافة البطولة، كما قررت اللجنة تعيين إبراهيم عيسى مدرب نادي الشعب، بمنصب مساعد مدرب منتخب الناشئين مع المدرب الوطني قاسم عاشور، كما اعتمدت اللجنة برنامج إعداد منتخب الناشئين في الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، ومحمد راشد طابور المدير المالي، وعلي هزيم عضو لجنة المنتخبات، ومحمد الحمادي مدير لجنة المنتخبات، وقاسم عاشور مدرب منتخب الناشئين، وجمال القرصي إداري منتخب الناشئين.

وأكد نبيل عاشور، أمين عام الاتحاد وعضو اللجنة التنظيمية الخليجية، أن الاجتماع المقبل للجنة التنظيمية يحدد الموعد النهائي للبطولة إلا أن هناك عدداً من البطولات منها مونديال الناشئين والبطولة الآسيوية للناشئين، وعليه لابد أن تكون البطولة من 20 أغسطس ولمدة أسبوع فقط، على أن تنتهي قبل عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى، تعود مباريات دوري أقوياء اليد من جديد بالجولة السابعة اليوم، حيث يلتقي النصر مع الوصل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في قمة الجولة، ويلتقي العين مع الأهلي بصالة الزعيم العيناوي، وتستكمل الجولة غداً بمواجهة الشعب مع الشارقة بديربي الإمارة الباسمة بصالة الكوماندوز، وهي المباراة الوحيدة والأخيرة في ختام الجولة بعد إلغاء مباراة الشباب مع الفريق الدولي «دي أي إتش سي»، نظراً لإعلان الأخير انسحابه رسمياً من المسابقات، وشطب نتائجه وخصم نقطة من كل الفرق التي لعبت معه، نظراً لأن كل فريق كان يحصل على نقطة واحدة من مواجهة الفريق الدولي مهما كانت نتيجة اللقاء، كما تم إبلاغ الأندية بإلغاء مشاركته في بطولة الدوري.