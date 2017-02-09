240 فارساً وفارسة في سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق غداً على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق النسخة الثامنة عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومترا (3 نجوم دولي)، بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والعالم يخوضون التحدي من أجل معانقة المجد الكبير والتحليق بالكأس الغالية.

السباق يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية من أجل الاهتمام برياضة الفروسية والعمل على تطويرها والارتقاء بها إلى مصاف العالمية.

وتضم قائمة الـ 240 فارسا المشاركين نخبة فرسان من الإمارات إلى جانب فرسان من بولندا، المجر، روسيا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، وألمانيا، فيما يمثل الدول العربية فارس من الجزائر، وتقدم جوائز عينية عبارة عن 10 سيارات لأصحاب المراكز الأولى حيث يحصل البطل على سيارة مرسيدس بينز وينال الثاني سيارة رنج روفر ومن الثالث إلى العاشر يحصل كل فارس على سيارة نيسان باترول، كلها مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، وسيتم تقديم جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم لكل من يكمل السباق بنجاح.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عددا من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب أن لا يقل عن 7 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 75 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم ساعة.