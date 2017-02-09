مجلس إدارة الفيكتوري تيم يشكر حمدان بن محمد

دبي (دبي)

رفع مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد للقيام بمهام العمل في المؤسسة العالمية، خلال الأربع سنوات المقبلة، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من أجل مواصلة طريق التميز والتألق في مختلف الساحات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة والذي عقد في مقر المؤسسة بجبل علي برئاسة حريز المر بن حريز رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس الجديد: محمد مبارك المطيوعي نائب الرئيس، وعلي خليفة القامة المهيري، وناصر محمـد الشعالي، وغانم خميس المري.

وناقش مجلس الإدارة توزيع المهام على أعضائه لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للمؤسسة، حيث يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق ذلك واختيار المناسب في سبيل أداء المهام والصلاحيات المنوط بها مجلس الإدارة والتطلعات والاستعانة في ذلك بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من موظفي المؤسسة ومن غيرهم.

واطلع المجلس على الوضع الراهن للمؤسسة وقام بالاطلاع على التقارير المالية والإدارية كافة من أجل الوقوف على الجوانب كافة، تمهيداً لبداية مرحلة العمل على بلورة الأفكار من أجل التطوير وتحقيق طفرة جديدة تسهم في استمرار التميز العالمي الذي حققته المؤسسة العملاقة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة ومن ثم رفع التقارير التي تخص ذلك إلى مجلس دبي الرياضي بصورة دورية، على أن تتضمن نتائج الأعمال والإنجازات والقرارات والتوصيات، وشرح الصعوبات والعقبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة المؤسسة، والحلول التي يراها مناسبة.

وقال حريز المر بن حريز إنه وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري سيعملون بروح الفريق الواحد وبكل جد واجتهاد من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وتحقيق الأهداف المنشودة والتي تسعي إليها المؤسسة.

حرص حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الفيكتوري تيم» يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على القيام بجولة على أقسام المؤسسة كافة من أجل التعرف إلى شؤون المؤسسة والاطلاع على كل الأقسام والإمكانات المتوفرة.