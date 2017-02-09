3 آلاف مشارك في تحدي «ساندستورم» للحواجز

رضا سليم (دبي)

بمشاركة ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ينطلق اليوم سباق «ساندستورم» للحواجز، في نسخته الأولى، في محمية المرموم الصحراوية بدبي، بتنظيم دبي القابضة، ومن المنتظر أن يشارك في جميع فئات السباق ما يقرب من 3 آلاف مشارك، يتقدمهم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ويتكون السباق، من مضمارين 5، و10 كيلومترات ممتدان على 4 أنواع من التضاريس تشمل الأراضي الصخرية، والرملية، والطينية، والماء، ويتوزع عليها أكثر من 30 حاجزًا.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق عن التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وحضره خلفان بلهول نائب رئيس الاستراتيجية في مجموعة «دبي القابضة»، وسيدريك بيتيس رئيس لجنة اللياقة البدنية في دبي القابضة.

وفتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل في السباق أمام الراغبين في المشاركة من مختلف مستويات اللياقة البدنية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحديث، حيث سيكون بانتظارهم سباقٌ مفعم بالمرح والتحدي، ويمكن قطع مسافته بقليل من المثابرة والجهد، وذلك تحت إشراف ومتابعة اختصاصيين لياقة بدينة مؤهلين.

وتقوم اللجنة المنظمة في نهاية اليوم بإقامة حفل توزيع الجوائز على الأوائل الثلاثة لكل سباق، حيث سيتم تقديم جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من السباق، ضمن فئات الذكور والإناث وفرق الشركات والمواطنين.

وأكد خلفان بلهول أن السباق يتكون من مضمارين، 5 و10 كيلومترات، يمتدان على أربعة أنواع من التضاريس، تشمل الصخور والرمال والمياه والطين، ويتوزع عليها أكثر من 30 حاجزاً فريداً تمتزج بشكل طبيعي مع الكثبان الرملية والبحيرات والنباتات الخضراء والحياة البرية وسط البيئة الطبيعية الخلابة لصحراء دبي، واخترنا مكان السباق في مشروع «بحيرات القدرة» الواقع ضمن محمية المرموم الصحراوية بدبي.

وأضاف: تم تصميم مضمار السباق، الذي يتضمن أكثر من 30 و40 حاجزاً فريداً وصعباً ضمن فئتي الـ5 والـ 10 كيلومترات على التوالي، من قبل فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في تصميم مضامير السباق والحائزين على العديد من الجوائز، وستقدم «قرية السباق»، التي تشكل جزءاً من موقع الحدث، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسلية للمشاركين في السباق وأفراد عائلاتهم.

وقال سيدريك بيتيس رئيس لجنة اللياقة البدنية في دبي القابضة: «لا توجد مخاطر من المشاركة في السباق ولضمان سلامة المشاركين كافة، انتهى فريق من الخبراء المؤهلين من إجراء عمليات تقييم كاملة للمخاطر في موقع السباق، كما يوجد في المكان حراس مدربون ومقدمو إسعافات أولية طوال فترة السباق».

وأضاف أن الحدث يعد أضخم سباق حواجز على مستوى الدولة، وسيشكل تحدياً مشوقاً يعكس حيوية ونبض دبي، ويستفيد من المعالم الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، ويأتي إطلاق «ساندستورم» بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية العاشرة لـ «برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية للموظفين»، كما يعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم المبادرات التي تعزز الصحة وترتقي بجودة حياة الناس بطرق وأساليب عديدة ومتنوعة، بدءاً من حملات التوعية بالأغذية الصحية وصولاً إلى تنظيم أو المشاركة في الفعاليات التنافسية الوطنية».