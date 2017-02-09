كندا تحذر الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية

اوتاوا (أ ف ب)

حذرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند نظيرها الأميركي، ريكس تيلرسون بأن بلادها سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الكندية.

وقالت فريلاند بعد لقاء عقدته في واشنطن مع تيلرسون، «لا نعرف ما سيكون موقف الولايات المتحدة حيال مسألة الرسوم الجمركية»، لكنها أضافت «اغتنمت الفرصة لأكون في غاية الوضوح، و(أقول) إن كندا تعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة».

وقالت عبر الهاتف، «آمل أن يكون نظيري الأميركي استفاد من الاستماع إلى وجهة نظرنا في هذه المسألة مباشرة مني».

وأكدت أنه في حال فرض الأميركيون رسوماً جمركية على المنتجات الكندية التي تدخل إلى الولايات المتحدة، عندها «سترد كندا بالطريقة الملائمة».