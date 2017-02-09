الترقب السياسي يبقي الذهب قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر

لندن (رويترز)

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر أمس الخميس حيث عززت حالة الترقب السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1122 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.1 بالمئة إلى 1239.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1244.67 نقطة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1241.70 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب 1.7 بالمئة في الأسبوع الحالي حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حظر سفر مؤقت على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة كما بدأت مرشحة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان حملتها لخوض انتخابات الرئاسة.