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الترقب السياسي يبقي الذهب قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر
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تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

لندن (رويترز)

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر أمس الخميس حيث عززت حالة الترقب السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1122 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.1 بالمئة إلى 1239.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1244.67 نقطة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1241.70 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب 1.7 بالمئة في الأسبوع الحالي حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حظر سفر مؤقت على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة كما بدأت مرشحة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان حملتها لخوض انتخابات الرئاسة.

ودفع تصاعد الترقب السياسي في أوروبا المستثمرين في الخارج إلى الإقبال على شراء سندات الخزانة الأميركية مما أدى لانخفاض العائد عليها وقلل تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. ... المزيد
     
 

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