أسعار النفط ترتفع مع هبوط مخزونات البنزين الأميركية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بهبوط غير متوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من أن تخمة المعروض من الخام تعني أن أسواق الوقود لا تزال تواجه ضغوطاً.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، بينما صعد الخام الأميركي الخفيف 50 سنتا أيضاً إلى 52.84 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء: إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بنحو 869 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 256.2 مليون برميل مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

ويشير انخفاض مخزونات البنزين إلى أن الاستهلاك الأميركي كان أقوى من المتوقع وربما يكون جيداً بما يكفي لدعم الأسعار عندما تصبح المخزونات في معظم أسواق الوقود جيدة جدا.