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منها الموافقة على المسؤولين الذين قام بتعيينهم

الأسواق تنتظر استكمال البرنامج والآلية التنفيذية لترامب
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تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إلى أن الأسواق المالية بانتظار استكمال البرنامج والآلية التنفيذية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منها الموافقة على المسؤولين الذين قام بتعيينهم من قبل الجهات الحكومية، مثل الكونغرس، وغيرها.

وأضاف التقرير «يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الوضوح حول إمكانية ترامب تطبيق القرارات. وما هي طبيعة التحديات التي يمكن أن تطرأ أو تعيق تنفيذها؟».

ولفت التقرير إلى أن برامج ترامب تحتاج إلى عدد من العوامل التكاملية، منها القانونية والضرائبية والعمالية وقيمة العملة، وغيرها، والتي يجب تحقيقها من أجل أن يتمكن ترامب من إنجاز خططه الاقتصادية التي وعد بها.

وأشار التقرير إلى أن عملية التكامل القانوني هي من أبرز العوامل التي ستساهم في دعم خطط وبرامج ترامب الذي يسعى لإصدار نسخة القرن الحادي والعشرين لقانون جلاس ستيغال، وهي نسخة تجمع بينه وبين قانون دود فرانك.

وتطرق التقرير إلى المراحل التاريخية للقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ عهد الرئيس روزفلت وحتى اليوم والظروف الاقتصادية التي كانت في كل حقبة. ... المزيد
     
 

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