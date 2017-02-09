محمد صلاح (رأس الخيمة)

افتتح الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، فرع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» في إمارة رأس الخيمة، وهو الفرع الحادي عشر للمصرف داخل الدولة.

وأكد محمد بن يوسف، رئيس مجلس إدارة المصرف، أن افتتاح الفرع في إمارة رأس الخيمة يأتي للاستفادة من النمو الكبير الذي تحققه الإمارة على المستويات كافة، خاصة في المجال الاستثماري والصناعي والسياحي.

وأضاف: «إمارة رأس الخيمة أصبحت من الوجهات الاقتصادية والسياحية المهمة في الدولة، ووجهة استثمارية متميزة للأفراد والشركات».

وأضاف: «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية منذ انطلاقه في عام 1976 في العاصمة أبوظبي، شهد العديد من التطورات والتوسعات، حيث سجل رأسمال المصرف خلال العام الماضي 3.85 مليارات درهم، ويمتلك البنك بعض الفروع في 26 دولة حلول العالم».