18.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

حققت الأسهم المحلية 18.2 مليار درهم مكاسب في قيمتها السوقية خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المحلية إلى 805.9 مليار درهم، مقابل 787.7 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وحدّت عمليات بيع قوية لجني الأرباح أمس، تركز أغلبها على أسهم نشطة ومضاربية في سوق دبي المالي، من مكاسب السوق الأسبوع الحالي.

وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، بفعل عمليات جني أرباح تمت على عدد من الأسهم التي شهدت خلال جلسات الأسبوع ارتفاعات قياسية، فيما شهد عدد من الأسهم الأخري التي سجلت نتائج مالية سنوية سلبية، صفقات بيع من قبل المحافظ والصناديق المالية الأجنبية والمحلية.

وتجاوزت قيمة التداولات في سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي» خلال جلسة أمس 1.52 مليار درهم، بعدما شهدت الجلسة تعاملات على أكثر من 983 مليون سهم، من خلال إبرام نحو 12 ألف صفقة.

وقال إياد البريقي، مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن تداولات جلسة أمس جاءت مفاجئة ومخالفة للتوقعات نتيجة موجات البيع المكثفة التي شهدها عدد من الأسهم التي وصلت في كثير من الأحيان إلى مستويات سعرية عالية.