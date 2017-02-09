  • الجمعة 13 جمادى الأولى 1438هـ - 10 فبراير 2017م

إنتاج «المجموعة» السنوي يرتفع 5 %

33 مليون دولار أرباح «دانة غاز» خلال العام الماضي
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تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة دانة غاز 33 مليون دولار أرباحا صافية خلال العام 2016، فيما بلغت 7 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 392 مليون دولار و112 مليون دولار في الربع الرابع.

وارتفع إنتاج المجموعة السنوي بنسبة 5%، حيث ارتفع إنتاج «دانة غاز» في مصر بنسبة 31% وصولًا إلى 40 ألف برميل نفط مكافئ خلال الربع الرابع استمرار نجاح استراتيجية خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات العمومية والإدارية بنسبة 43% والنفقات التشغيلية بنسبة 7%

ويبلغ حجم الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الشركة 302 مليون دولار على الرغم من ضعف تحصيل المستحقات في مصر وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»:«يسعدنا الإعلان عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال العام 2016، حيث قارب معدل الإنتاج اليومي للمجموعة 70 ألف برميل من النفط المكافئ في الربع الرابع.

كما تمكّنا من تحسين هوامش الأرباح بشكل ملحوظ من خلال خفض النفقات العامة والتشغيلية.» ... المزيد
     
 

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