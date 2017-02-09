33 مليون دولار أرباح «دانة غاز» خلال العام الماضي

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة دانة غاز 33 مليون دولار أرباحا صافية خلال العام 2016، فيما بلغت 7 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 392 مليون دولار و112 مليون دولار في الربع الرابع.

وارتفع إنتاج المجموعة السنوي بنسبة 5%، حيث ارتفع إنتاج «دانة غاز» في مصر بنسبة 31% وصولًا إلى 40 ألف برميل نفط مكافئ خلال الربع الرابع استمرار نجاح استراتيجية خفض التكاليف، حيث انخفضت النفقات العمومية والإدارية بنسبة 43% والنفقات التشغيلية بنسبة 7%

ويبلغ حجم الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الشركة 302 مليون دولار على الرغم من ضعف تحصيل المستحقات في مصر وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»:«يسعدنا الإعلان عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال العام 2016، حيث قارب معدل الإنتاج اليومي للمجموعة 70 ألف برميل من النفط المكافئ في الربع الرابع.