«اقتصادية الشارقة» تفتتح سوق واجهة المجاز لدعم المشاريع الوطنية

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سوق واجهة المجاز لدعم المشاريع الوطنية، والذي يقام بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في واجهة المجاز المائية، ويمتد من 8 إلى 11 فبراير الجاري وتنطلق فعالياته من الساعة 4 عصراً والى 11 مساءً، والذي يشارك فيه عدد من رواد الأعمال الوطنية، ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال.

وخلال الافتتاح، تفقد عدد من مديري ومسؤولين الدائرة وشروق، الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم الاطلاع على المعروضات، والحديث مع أصحابها عن منتجاتهم ، كما ويقام إلى جانب المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة.

و أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تنظيم سوق واجهة المجاز لدعم المشاريع الوطنية يأتي ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية ودعماً للقطاع المنزلي وضمن مجموعة من المعارض لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم.

وفي هذا الإطار، أكدت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أننا نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية، وأن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى في مختلف مناطق الإمارة هو الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.