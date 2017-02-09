«لوفتهانزا تكنيك» تبدأ عملياتها في «دبي الجنوب»

دبي (الاتحاد)

بدأت لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، أولى عملياتها التشغيلية بمنطقة الطيران بدبي الجنوب، وذلك ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران التي تم الإعلان عن إطلاقها خلال فعاليات معرض الصيانة والإصلاح والتجديد والتصميم الداخلي للطائرات الشرق الأوسط، التي اختتمت أعمالها أمس، كما أعلنت لوفتهانزا تكنيك عن اتسلمها أول محرك طائرة من طراز «GE90» تابع لطيران الاتحاد.

وقال أحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة بدبي الجنوب: «يسعدنا أن نرحب بشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، الرائدة عالميًا في قطاع الطيران، كأول شركة تبدأ عملياتها ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في منطقة الطيران بدبي الجنوب».

ولفت إلى أن منشآت سلسلة التوريد توفر منصة نمو مثالية كونها تقع ضمن منظومة طيران متكاملة، والتي صُممت خصيصاً لاستقطاب شركات صيانة وتصليح الطائرات.

وبدوره، قال جيف ويلكنسون الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية: «سعداء بنمو شراكتنا مع لوفتهانزا تكنيك وبدء العمل الفوري في المنشأة الجديدة. تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في شراكتنا، والتي تجسد نموذج العمل الخاص بنا الذي يضمن فترات تسليم أسرع لقطع غيار الطائرات».