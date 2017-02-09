«الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران» تنجز صيانة 20 محركاً

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران»، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، والتابعة لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، أمس، في بيان أنها نفّذت بنجاح خدماتها لأكثر من 20 محركاً من طراز «جي إي إن إكس» التي تُدار من خلالها طائرات تابعة لعدد من شركات الطيران على مستوى العالم.

وجاء هذا الإعلان، خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي اختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمتلك شركة «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران»، انطلاقاً من منشأتها المتطورة الواقعة في مطار أبوظبي الدولي، واحدة من أكثر المرافق المستقلة تطوراً لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي إي إن إكس».

وبدأت الشركة بتوفير خدماتها لهذا الطراز من المحركات في عام 2013، وتمكّنت منذ ذلك الحين من مضاعفة قدراتها وزيادة استثماراتها في تطوير حلول مبتكرة لهذا الطراز.

وتحظى «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران» بمكانة متميزة كشركة معتمدة من قبل شركة «جي إي أفييشن» ضمن أربعة مراكز متفردة على مستوى العالم في توفير حلول الإصلاح، والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا.

وقال عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «الخدمات والحلول التوربينية»، على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات: «لقد تمكّنت الشركة من ترسيخ مكانتها في قطاع صناعة الطيران، بوصفها أكثر المنشآت المستقلة تطوراً في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة عالمياً. ونحن سعداء بالعمل مع (جي إي) والتي من شأنها أن تسهم في توسيع نطاق قدراتنا لتوفير خدمات متميزة في زمن قياسي لشركات الطيران الرائدة عالمياً».

وتجدر الإشارة إلى أن محركات «جي إي إن إكس» تعد واحدة من أكثر محركات الطائرات عالية التوجيه تطوراً، والتي تختص بإنتاجها «جي إي»، وتطير بها طائرات «بوينج 8-747» ذات المحركات الأربعة، وهو المحرك الأكثر مبيعاً بالنسبة إلى الطائرة من طراز «بوينج 787 دريملاينر».

يشار إلى أن شركة «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران» ترتبط بشراكات مع مصنعي المعدات الأصليين على مستوى العالم، مثل شركة «رولز رويس»، وهي المزوّد المستقل الوحيد لخدمات عَمرة محركات «ترنت 700» على مستوى العالم منذ أواخر عام 2012. وأعلنت الشركة في عام 2016 أنها بدأت إصلاح المحرك المئة من طراز «في 2500»، ما يشكّل علامة فارقة في مسيرتها.