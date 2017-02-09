«دو» تبرم شراكة مع برنامج «ضيف الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دو عن تعاونها مع «برنامج ضيف الاتحاد» بهدف تعزيز القيمة المضافة لعملائها المميزين من أصحاب الدفع الآجل، وأطلقت «الباقة البلاتينية الذكية»، الجديدة كلياً، بمزاياها المتعددة والفريدة التي تشمل بيانات غير محدودة، وأميال سفر من برنامج ضيف الاتحاد.

وتقدم الباقة الجديدة للعملاء 5 جيجا بايت من بيانات التجوال، ما يجعلها الأكثر تميزاً بين باقات الهاتف المتحرك في الدولة، حيث تهدف دو من خلال الباقة الجديدة إلى توفير تجربة اتصال سلسة للعملاء عند قضائهم أعمالهم في الداخل أو أثناء رحلاتهم إلى خارج الدولة.

وتشمل مزايا فئة النخبة الذهبية إمكانية استخدام صالات الاتحاد للطيران الفخمة وزيادة في أميال السفر الإضافية بنسبة 50% إضافة إلى زيادة في الحد المسموح به في حجم حمولة المشتركين.

ويحصل العملاء المشتركون بالباقة البلاتينية الذكية من دو على 500 جيجا بايت من البيانات المحلية، و5 جيجا بايت من بيانات التجوال، إضافة إلى 5000 دقيقة مرنة وهاتف متحرك بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى رقم مميز من دو. ومع كمية البيانات الضخمة التي توفرها الباقة البلاتينية الذكية، سيتمكن المشتركون من الاتصال بالإنترنت بشكل سلس ومميز دون الحاجة للقلق حول معدل استهلاك البيانات أو حتى البحث عن شبكة واي فاي، ويمكن للمشتركين مشاهدة الفيديوهات التي يرغبون بها خلال مدة الاشتراك بالباقة دون القلق حول نفاذ بياناتهم، حيث ستمكنهم البيانات المحلية من البقاء على اتصال دائم ومميز بأصدقائهم وعائلاتهم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «تشكل شراكتنا المميزة مع«برنامج ضيف الاتحاد» خطوة إضافية في طريق تأكيد التزامنا التام تجاه رضا العملاء وسعادتهم بالعروض التي نقدمها، حيث سيمكننا هذا التعاون من تنويع عروضنا وباقاتنا التي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز القيمة المضافة لعملائنا بأشكال وطرق مختلفة، سواءً كانوا في الداخل، أو أثناء سفرهم إلى الخارج.

وستتيح الباقة البلاتينية الذكية للعملاء فرصة البقاء على اتصال دائم وغير محدود بالإنترنت مع الـ500 جيجا بايت من البيانات المحلية التي توفرها الباقة لهم شهرياً، إضافة إلى توفيرها 5 جيجا بايت من بيانات التجوال ليستمتعوا بتجربة سفر ممتعة بمزايا اتصال مميز».

من جانبه، قال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة دو ونتيح لعملائها المميزين فرصة عيش تجربة سفر مميزة، حيث سيستفيد عملاء دو المشتركون في الباقة البلاتينية الذكية التي أطلقتها الشركة مؤخراً من خدمة أميال السفر التي سنقدمها لهم طوال العام، حيث تساوي الأميال التي سيحصل عليها المشتركون ثلاث ترقيات لدرجة رجال الأعمال إلى مدينة لندن.

نحن في شركة الاتحاد للطيران نعمل على إعادة ابتكار مفهوم الطيران، ومن خلال تعاوننا المميز مع دو سنعمل على تعزيز خدماتنا، وجعل المسافرين يستمتعون بتجارب سفرهم معنا. وتتوافر الباقة البلاتينية الذكية وفق عقد لمدة 12 شهراً بتكلفة 5000 درهم شهرياً.