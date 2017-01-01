إنجازات الإمارات.. رؤية قيـادة وعزيمة شعب

12 شهراً من العمل الدؤوب والعطاء المتواصل والمبادرات العالمية المتفردة كانت حصيلة المسيرة في عام 2016، التي حظيت بدعم متواصل وتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأبت «إمارات الخير» وقيادتها الرشيدة ألا ينقضي عام 2016 دون أن تدون في سجلات التاريخ مبادرة من مبادراتها الرائدة التي يقف لها العالم أجمع تقديراً واحتراماً.. فاليوم نطوي عاماً من الإنجازات والنجاحات ونواصل المسيرة في عام 2017 «عام الخير»، فمن أرض زايد الخير ننطلق في معية وطن يسعى لنشر سحائب الخير في رحاب العالم.

وتمضي مسيرة الاتحاد بخطوات واثقة في دروب التميز والتفرد في سعيها لتحقيق ريادة عالمية في مختلف القطاعات ركيزتها «رؤية الإمارات 2021».. فالعناصر الأربعة لهذه الرؤية الوطنية «متحدون في المسؤولية.. متحدون في المصير.. متحدون في المعرفة.. متحدون في الرخاء» شكلت مرتكزاً رئيساً انطلقت منه مختلف قطاعات الدولة لإطلاق المبادرات المتفردة وتحقيق الإنجازات خلال عام 2016.

أبوظبي (وام)

شهدت مسيرة الدولة خلال عام 2016 محطات عديدة من التميز والريادة والإنجاز ارتبطت بتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الـ 52 لـ «رؤية الإمارات 2021».