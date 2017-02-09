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أبوظبي تستضيف الدورة الأولى لمؤتمر الكبريت الاثنين المقبل

«سي آر يو»: الإمارات أكبر منتج للكبريت في العالم بحلول 2020
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تاريخ النشر: الجمعة 10 فبراير 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ترجّح التوقعات الحالية أن تصبح الإمارات أكبر مصدّر للكبريت في العالم بحلول عام 2020، بفضل المشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها في هذا المجال، بحسب مؤسسة «سي آر يو جروب» العالمية المتخصصة في مجالات معلومات المعادن والتعدين.

وقال الدكتور بيتر هاريسون، المتحدث الرسمي لمؤتمر الشرق الأوسط للكبريت الذي يعقد للمرة الأولى في أبوظبي يوم الاثنين المقبل، إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها للتعامل جيداً مع نسبة الطلب غير المتوقعة بعد، بفضل امتلاكها للبنية التحتية الضرورية لإنتاج الكبريت بكفاءة عالية، ما سيقدم فرصاً حقيقية لتوفير قيمة مضافة للسوق سواء وصل السوق العالمي إلى مرحلة الفائض أم العجز خلال الأعوام المقبلة.

وقال هاريسون في حوار مع «الاتحاد»: تعد الإمارات إحدى أكبر منتجي الكبريت في العالم، ويُتَوقّع أن تحافظ الإمارات على مركزها الرائد خلال العقد المقبل.

وأعلنت أدنوك في نوفمبر الماضي، عزمها رفع إنتاجها من البتروكيماويات بنحو ثلاثة أمثال المستوى الحالي بحلول 2025، ليصل إلى 11.4 مليون طن سنوياً من 4.5 مليون طن حالياً.

وتأتي الإمارات ضمن قائمة الدول الست الأكثر إنتاجاً للكبريت على مستوى العالم والتي تضم الصين والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وكندا والمملكة العربية السعودية، ويتم إنتاج الكبريت في الإمارات عن طريق معالجة النفط والغاز من المركبات التي تحتوي على هذا العنصر مثل كبريتيد الهيدروجين الموجود في حقول النفط والغاز بنسب متفاوتة. ... المزيد
     
 

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