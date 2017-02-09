«مصدر» تبدأ تشغيل أول توربين رياح في محطة دادجون ببريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن بدء تشغيل أول توربين رياح في محطة دادجون المشروع الثاني لطاقة الرياح البحرية الذي تسهم الشركة في تطويره في المملكة المتحدة، ما سيوفر الطاقة الكهربائية لنحو 6 آلاف منزل في بريطانيا.

ومن المخطط أن يتم تركيب 67 توربيناً في المحطة، بقدرة 6 ميجاواط لكل منها، وبطاقة إنتاجية إجمالية تكفي لتلبية احتياجات 400 ألف منزل.

وتمتلك «مصدر» 35% من المحطة، بينما تمتلك شركة النفط والغاز النرويجية شتات أويل (35%) وشركة الكهرباء الحكومية في النرويج (30%).

وقال بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»: «بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا، تسير عمليات الإنشاء في محطة دادجون بحسب الخطة المحددة، ويسرنا أن يبدأ المشروع بتزويد شبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة بالطاقة النظيفة. وسوف يساهم المشروع في رفع إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع «مصدر» من الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة إلى أكثر من 1 جيجاواط».