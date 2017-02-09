سهيل المزروعي: إنشاء محطات توليد الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص

فهد الأميري (دبي)

تنفِّذ الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال العام الحالي، منظومة مشاريع في مجال توليد الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع مستثمرين لإنشاء محطة توليد جديدة تعمل بالغاز، وبصدد النظر في عرض آخر يختص بمشروع الطاقة المتجددة، حسب معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

قال معاليه في تصريحات صحفية على هامس احتفال الهيئة اليوم بتكريم الموظفين الفائزين بجوائز أوسمة التميز الوظيفي في دورتها الثالثة إن، الهيئة تعمل على تحويل 63 ألف منزل لمواطنين في المناطق الشمالية إلى منازل موفرة لاستهلاك المياه وسيتم ذلك مجانا دون أن يتحمل المواطنون أية تكاليف مالية وذلك بمناسبة عام الخير.

وأضاف «الهيئة ستتولى - ضمن مبادرة عام الخير - عملية تحويل المنازل إلى مرشدة في استهلاك المياه بعدما أثبتت دراسات أجرتها الهيئة أن منازل المواطنين تعد الأكثر استهلاكا للمياه».

وأوضح معاليه أن تحويل المنازل إلى ثقافة توفير استهلاك الطاقة لم يكن وليد اللحظة وإنما أجرت الهيئة تجربة على عينة شملت 5 آلاف منزل العام الماضي وبعدما أثبتت نجاحها قررنا تعميمها على أكبر قدر ممكن من مساكن المواطنين.