حمدان بن راشد يؤكد التزام الإمارات بتقديم الدعم المتواصل للهيئات الإقليمية والدولية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم المتواصل للهيئات الإقليمية والدولية لما لذلك من تأثير على متانة مركزها المالي وتطورها وذلك بفضل احتضانها للمكاتب الإقليمية.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمس الأول في دبي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأكد سموه أن المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدبي يمثل إضافة مهمة لتفعيل دورها في مجالات الموارد المالية والترويج للمشاريع الاستثمارية الزراعية وتنشيط التجارة العربية البينية.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدور الذي تقوم به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في زيادة الاستثمارات الزراعية وتوفير أكبر قدر من المواد الغذائية لشعوبنا العربية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.

وقال سموه إن الأمن الغذائي يعتبر من التحديات الرئيسية في الوطن العربي لأن معظم البلدان العربية تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وتتسم بقلة الموارد المائية الطبيعية وتباين توزيع المساحات الصالحة للزراعة.

واطلع سموه على المشاريع الزراعية التي أسستها الهيئة على مستوى الوطن العربي والبالغ عددها 40 مشروعاً بإجمالي أصول تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، فضلاً عن استثمارات الهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدَّر بنحو 110 ملايين دولار وبالمشاريع الزراعية المستقبلية المزمع تنفيذها خلال العام 2017 ضمن البرنامج الاستثماري السنوي للهيئة.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تشهده الهيئة خلال الفترة المقبلة من توسع في أعمالها في ضوء الزيادة في رأسمالها بنسبة 50% وأطر مضاعفة جهودها للوفاء بمتطلبات مبادرة دولة الإمارات التي أقرها مجلس وزراء المالية العرب في دورته الاعتيادية السابعة المنعقدة في مملكة البحرين لدعم اقتصاديات البلدان العربية حول استحداث برامج وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية.