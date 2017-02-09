5 نصائح لبدء نظام حمية ناجح وصحي

الاتحاد نت

مع اقتراب حلول فصل الربيع، يشعر البعض بأنه من الضروري عليهم استقباله بقوامٍ أكثر رشاقة، بينما يريد آخرون فقدان بعض الوزن حتى يتسنى لهم ارتداء ثيابٍ اعتادوا ارتداءها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ولكنهم لم يعودوا قادرين على ذلك حالياً، بعدما أصبحوا أكثر بدانة.

في كل الأحوال، ثمة قواعد أساسية يتعين الالتزام بها لتحقيق هذا الهدف، وأخطاءٌ ينبغي تجنب الوقوع فيها، كما تقول صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية، التي تنقل عن خبيرة التغذية ناتالي لامب، خمس نصائح مهمة تضمن فقدان الوزن على نحو صحي.

1 &ndash لا تغفل البروتينات التي تحميك من الجوع:

عندما يكون المرء بصدد الاستعداد لبدء نظام حمية، يبدو من الصعب عليه التغلب على ميله لالتهام العديد من المأكولات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، كما اعتاد في الفترة السابقة لذلك. ولذا، من الضروري أن تشكل المواد التي تحتوي على بروتينات مثل الدجاج والبقوليات والبيض والقنبيط الأخضر (البركولي) عنصراً أساسياً في الوجبات الرئيسية أو الخفيفة التي يشتمل عليها أي نظام في هذا الصدد، وذلك في ظل دراسات عديدة تؤكد أن استهلاك البروتينات يساعد على إفراز هرموناتٍ تُشعِر الإنسان بالشبع. كما أن استهلاك حمض «أوميغا 3» الموجود في الأسماك الدهنية والمكسرات يساعد كذلك على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.