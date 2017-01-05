محمد بن راشد يعين هند بنت مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام

دبي (وام)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بتعيين حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، والذي أطلقه سموه في ذكرى يوم جلوسه الـ 11، ويشكل منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام في مجتمع الإمارات، وترسيخ هذه القيمة ضمن إطار مؤسسي مستدام يستفيد منه الملايين داخل دولة الإمارات وخارجها، وينضوي تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم لبنك الإمارات للطعام هو ضمانة لتحقيق توقعاتنا العالية من هذه المؤسسة الإنسانية الجديدة.

وقال سموه، «إن الشيخة هند أقرب الناس للناس، ومحبتها الدائمة لعمل الخير تجعلها الأنسب لقيادة هذا المشروع الجديد لأن توجيهاتنا للبنك هي بإشراك أكبر عدد من الفعاليات المجتمعية، ومن المتطوعين في هذه المنظومة الإنسانية الجديدة».

وأضاف سموه، «بنك الإمارات للطعام يمثل رمزاً لكرم أهل الإمارات، والشيخة هند تمثل رمزاً لعطاء نساء الإمارات، والبنك يمثل باكورة عامنا عام الخير، وتوقعاتنا له كبيرة برعاية الشيخة هند بنت مكتوم».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجرياً على عادته السنوية، أمر بتوجيه الاحتفالات الخاصة بيوم جلوسه لإطلاق مبادرات تركز على عمل الخير، وأطلق سموه «بنك الإمارات للطعام»، والذي سيشكل منظومة متكاملة تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة ومحال السوبر ماركت الضخمة والمتطوعين، حيث سيقوم البنك بالتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلب بإشراف الجهات المعنية المختصة والقيام بتوزيعه داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. وسيعقد بنك الإمارات للطعام شراكات مع السلاسل الفندقية الكبرى ومحال السوبر ماركت الضخمة ومصانع الأغذية والمزارع، وسيفتح أبوابه للمتطوعين للمساهمة في توزيع الطعام داخل الدولة وخارجها.