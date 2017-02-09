العامري: «التأشيرات المطورة» تطبق أول أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

قال العميد عزيز حمود العامري، مدير عام المنافذ والمطارات، والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية بوزارة الداخلية: إن استحداث منظومة التأشيرات المطورة يعيد طرح منظومة أذونات الدخول بصيغة مطورة للمنشآت، وهي منظومة موجهة للمنشآت وتحديدا المتعلقة بالسياحة والتعليم والصحة، وغير موجهة للأفراد.

وقال العامري خلال حديثه أمس لبرنامج «أستوديو»1 بإذاعة أبوظبي: إن إعادة طرح منظومة أذونات الدخول بصيغة مطورة تخدم العديد من المنشآت مثل المستشفيات الخاصة أو الحكومية التي ترغب في دخول سوق السياحة العلاجية، أو الجامعات التي ترغب في جذب الطلاب للدراسة فيها ودخول سوق السياحة التعليمية، وكذلك خطوط الطيران ومكاتب السفر والسياحة والفنادق والشقق الفندقية وغيرها، التي تجتذب المزيد من السياح للدولة والدخول بقوة في سوق السياحة الترفيهية.

وسيتم تصنيف هذه المنشآت ووضعها على قوالب وفئات تحدد لكل فئة من الفئات سقف إصدار أعداد أذونات الدخول بناءً على قدراتها الاستيعابية من عملياتها، وكذلك ما يفرزه من أعداد المخالفين من خلال جذبها لأعداد السياح، وهي عملية تنظيمية.

وأفاد العامري بأن الغرض من المنظومة رفع الكفاءة والتنافسية بين المنشآت المستفيدة من المنظومة الجديدة، فالدولة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني، وهذا ما دفعنا لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية والمحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وناقشنا معهم عدة نقاط، أهمها: التحديات والصعاب التي تواجه هذه القطاعات المختلفة في منظومة الأذونات، وكيف يمكن للداخلية أن تذلل هذه الصعاب، وكيف تدعم الوزارة الإستراتيجيات التي تطلقها الحكومة حالياً، مثل استراتيجية هيئة السياحة في أبوظبي، وإستراتيجية هيئة السياحة في دبي، واستراتيجية التنمية السياحية في الشارقة، وكذلك بقية الإمارات الأخرى، حتى نتمكن من الوقوف عند هذه التحديات والصعوبات، ونجد الحلول المناسبة لها.