بيروت (وكالات)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أمس، عن توقيف شخصين إثر توجيه اتهامات إليهما بالتحضير لتنفيذ «عملية انتحارية» في بيروت. وقالت المديرية في بيان، إن الشخصين، وهما لبناني وفلسطيني جرى توقيفهما لانتمائهما إلى «تنظيم إرهابي»، والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه.

وأوضحت أن المواطن اللبناني «اعترف بإقدامه على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه المنتمي إلى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية». وأشار البيان إلى أن الفلسطيني «اعترف بدوره بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة الموقوف اللبناني إلى سوريا والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات الموجودة في وسط بيروت، مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية».