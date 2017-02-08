عباس يلوح بقطع التعاون الأمني مع إسرائيل

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة، باريس)

لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان، وقال في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس «إنه إذا استمر الاستعمار فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه». في وقت طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل وتمردها على قرارات الشرعية الدولية بعد إقرار الكنيست ما يسمى «قانون التسوية»، الذي يتيح شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية.

وقال عباس الذي التقى أمس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت «إن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة». وأضاف «إن تشريع الكنيست لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وهو تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين».

وشدد عباس على أن قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين. وطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها، وقال «من الضروري أيضا إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد».

وأبدى عباس رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين. وحذر من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقا للقانون الدولي، مؤكدًا أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية.