ترامب وأردوغان يتفقان على التعاون في الملف السوري

اسطنبول (أ ف ب)

اتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان أمس، على التعاون في محاربة المتشددين في سوريا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي ترامب مهامه. وقال مصدر في الرئاسة التركية أمس، إن رئيسي الدولتين في حلف شمال الأطلسي، اتفقا أيضاً على زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أيه» مايك بومبيو إلى تركيا اليوم الخميس.

وبحث الرئيسان هاتفياً التعاون في معركة تركيا للسيطرة على مدينة الباب السورية من تنظيم «داعش» ومعقله في الرقة. وأضاف المصدر «اتفق الرئيسان على العمل معا في الباب والرقة». وشدد أردوغان على أهمية المعركة ضد حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن واشنطن يجب ألا تدعم وحدات حماية الشعب أو حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقال أيضا إن تركيا تتوقع من واشنطن أن تساند أنقرة في حملتها ضد الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة،. وقال مصدر الرئاسة التركية أيضا إن مدير «سي آي أيه» «سيبحث في تركيا المجموعات الكردية المقاتلة في سوريا وكذلك قضية فتح الله جولن».

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن «ترامب جدد الدعم الأميركي لتركيا بصفتها شريكا استراتيجيا وحليفة في الأطلسي، وثمن كل المساهمات في الحملة ضد تنظيم داعش».