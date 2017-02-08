أميركا: محاصرة «داعش» في الرقة خلال أسابيع

عواصم (وكالات)

قال الجيش الأميركي أمس، إنه يتوقع أن تعزل القوات التي تساندها الولايات المتحدة الرقة معقل تنظيم «داعش» في سوريا بصورة شبه تامة في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة، في حين أعلنت تركيا أن «الجيش السوري الحر» أحرز تقدماً ضد التنظيم ودخل مدينة الباب في إطار عملية «درع الفرات»، مشيرة إلى احتمال مشاركة قواتها الخاصة في استعادة الرقة معقل التنظيم. في الوقت نفسه قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في أنقرة إن تدخل إيران و»حزب الله اللبناني» في سوريا عقّد مساعي التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، مؤكداً توافق بلاده مع تركيا على مواجهة التدخلات الإيرانية السلبية في دول المنطقة.

وقال الكولونيل بسلاح الجو الأميركي جون دوريان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويتمركز في بغداد «ما نتوقعه هو أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستعزل الرقة بصورة شبه تامة ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام»، مضيفا «لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة». وقبل ذلك بساعات أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إلى «خطة ملموسة لطرد داعش» من الرقة تجري مناقشتها مع واشنطن حاليا. وأضاف «ننسق مع روسيا تجنبا» لأي حادث.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في أنقرة أمس، أن «قواتنا الخاصة وجنود وأفراد الجيش السوري الحر حققوا تقدما واضحا» في مدينة الباب السورية. وأضاف «هدفنا المقبل سيكون الرقة، ينبغي أن تنفذ العملية مع الجماعات الصحيحة وليس مع منظمات إرهابية أخرى».

وقال «منذ البداية نقول والسعودية تتفق معنا أيضا بصفتنا دولتين في المنطقة وعضوين في التحالف، إن بإمكاننا استخدام قواتنا الخاصة، بل ينبغي علينا القيام بذلك».