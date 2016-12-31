أردوغان: تركيا في «حرب استقلال جديدة»

أنقرة (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة مرور 93 عاما على تأسيس الجمهورية التركية إن بلاده تمر الآن «بحرب استقلال جديدة». وقال في كلمة ألقاها أمس بمناسبة العام الجديد «إن وحدتنا الوطنية وسيادتنا على أراضينا ومؤسساتنا واقتصادنا وسياستنا الخارجية، بل باختصار كل العناصر التي تجعل منا دولة تتعرض الآن لهجوم عنيف».

وأضاف «إن المنظمات الإرهابية ما هي إلا الوجوه الظاهرة والأدوات المستخدمة في هذا الصراع، ونحن نقاتل بصورة جوهرية القوى المحركة لهذه المنظمات». ولم يوضح الرئيس المقصود بهذه القوى. وأضاف إردوغان أن محاولة الانقلاب التي شهدها هذا العام ما هي إلا «أقذر هجوم إرهابي» في تاريخ الجمهورية التركية، مشيرا إلى أن «تركيا قد نجحت في أن تجعل من الكارثة بعثا جديدا وبداية جديدة».

وأوضح إردوغان أن العالم يعيش مخاض مرحلة انتقال إلى عهد جديد، مشيرا في رسالته التي بثها التلفزيون أمس إلى أن «تركيا تنتظر مستقبلا مزدهرا إذا تمكنت من اجتياز هذه المرحلة بقوة وتمسكت بأهدافها المأمولة».

أجرت قوات الأمن التركية 37 ألفًا و310 عمليات خلال عام 2016 لـ«مكافحة الإرهاب» في البلاد، تمكنت خلالها من قتل وإصابة وتوقيف 20 ألفًا و636 «إرهابيًا»، إضافة إلى مصادرة إسلحة ومفجرات.

إلى ذلك، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على ثمانية عناصر من «داعش» يشتبه في تحضيرهم لتنفيذ هجمات قبيل رأس السنة الميلادية في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء الاناضول أن «فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة رصدت تحركات الأشخاص الثمانية، الذين تأكدت من انتمائهم لتنظيم داعش، واشتبهت باستعدادهم لتنفيذ هجمات قبل رأس السنة».

وأوضحت المصادر أن «قوات الأمن نفذت عمليات دهم في عدد من المناطق بالعاصمة، وألقت القبض على الأشخاص الثمانية». وأشارت إلى «العثور على وثائق خاصة بالتنظيم في الأماكن، التي نفذت فيها العملية.