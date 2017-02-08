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محافظ لحج مشيداً بالمنحة: الإمارات شريك بناء وتنمية
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

عدن (الاتحاد)

أكد محافظ لحج، ناصر الخبجي أن الجهود التنموية التي تقدمها دولة الإمارات تسهم بشكل كبير في تطبيع الأوضاع وتحسنها في مختلف المحافظات المحررة. وأضاف أن منحة الدعم المقدمة لمحافظة لحج من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والمقدرة بـ3 ملايين ريال سعودي ستعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية في قطاعات خدمية رئيسية من بينها التعليم والصحة والمياه. وترأس لقاء مع مديري المكاتب التنفيذية في المحافظة من أجل تقييم الاحتياجات الضرورية القصوى في قطاعاتهم الخدمية بما يتواءم مع المنحة المقدمة من الإمارات من أجل النهوض بتلك القطاعات وإعادة الاستقرار لها. وأشار إلى المحافظ إلى أن الإمارات تعد شريكة في البناء والتنمية في عدد من المحافظات التي استفادت من المساعدات والدعم اللامحدود المقدم من إمارات الخير.

     
 

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