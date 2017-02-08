«غاز المتوسط».. هل يتجاوز مرحلة الصراعات؟

بينما تبتعد طائرة هيليكوبتر عن شاطئ قريب من تل أبيب، تظهر نقطتان سوداوان وسط رقعة مياه زرقاء لا معالم لها. ومع الاقتراب منهما، تظهر منصتان عملاقتان لاستخراج الغاز من باطن البحر المتوسط.

ويقول «يوسي آبو» الرئيس التنفيذي لشركة «ديليك دريلينج» من المقعد الأمامي في الطائرة: «قبل أعوام قليلة، لم يكن هناك أي شيء يمكن أن نراه في هذه المنطقة»، وأشار إلى الشمال قائلاً: «سنبني هناك منصة جديدة، لاستخراج الغاز لصالح مصر وتركيا».

ويبدو الأمر سهلاً من حديث «آبو»، لكنه لن يكون كذلك، إذ إن مدّ مئات الأميال من خطوط الأنابيب تحت البحر المتوسط سيكلف مليارات الدولارات، ويشكل تحدياً تقنياً لكثير من مصمميها، بيد أن هذه المهمة تتضاءل أمام «الهندسة السياسية» المطلوبة لبناء خطوط نفط مستقرة عبر منطقة تنوء بالصراعات.

إمكانات ضخمة

والمنطقة بأسرها من قبرص إلى مصر ولبنان ربما تقبع على أكبر حقول غاز. وتقدر دورية «جيولوجيكال سيرفي» الأميركية أنه من الممكن أن يوجد بها أكثر من 340 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهي كميات يمكن أن تتجاوز الاحتياطات الأميركية المؤكدة، وإن كانت جهات كثيرة في القطاع تعتقد أن حجم الغاز الفعلي ربما يكون أقل بكثير.