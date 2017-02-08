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يخفف من أزمة الطاقة الأوروبية

«غاز المتوسط».. هل يتجاوز مرحلة الصراعات؟
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

بينما تبتعد طائرة هيليكوبتر عن شاطئ قريب من تل أبيب، تظهر نقطتان سوداوان وسط رقعة مياه زرقاء لا معالم لها. ومع الاقتراب منهما، تظهر منصتان عملاقتان لاستخراج الغاز من باطن البحر المتوسط.

ويقول «يوسي آبو» الرئيس التنفيذي لشركة «ديليك دريلينج» من المقعد الأمامي في الطائرة: «قبل أعوام قليلة، لم يكن هناك أي شيء يمكن أن نراه في هذه المنطقة»، وأشار إلى الشمال قائلاً: «سنبني هناك منصة جديدة، لاستخراج الغاز لصالح مصر وتركيا».

ويبدو الأمر سهلاً من حديث «آبو»، لكنه لن يكون كذلك، إذ إن مدّ مئات الأميال من خطوط الأنابيب تحت البحر المتوسط سيكلف مليارات الدولارات، ويشكل تحدياً تقنياً لكثير من مصمميها، بيد أن هذه المهمة تتضاءل أمام «الهندسة السياسية» المطلوبة لبناء خطوط نفط مستقرة عبر منطقة تنوء بالصراعات.

إمكانات ضخمة

والمنطقة بأسرها من قبرص إلى مصر ولبنان ربما تقبع على أكبر حقول غاز. وتقدر دورية «جيولوجيكال سيرفي» الأميركية أنه من الممكن أن يوجد بها أكثر من 340 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهي كميات يمكن أن تتجاوز الاحتياطات الأميركية المؤكدة، وإن كانت جهات كثيرة في القطاع تعتقد أن حجم الغاز الفعلي ربما يكون أقل بكثير.

وثمة سوق نموذجي قريب لهذه الاكتشافات، موجود في أوروبا الغنية التي تفتقر إلى إمدادات الوقود بشكل كبير، وتستميت من أجل النأي بنفسها بعيداً عن الاعتماد على الغاز الروسي. غير أنه كي تحصل على الغاز فسيتطلب الأمر تعاوناً بين دول لديها تاريخ حافل بالعداء والقتال. ... المزيد
     
 

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