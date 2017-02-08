«حافلة الفن» ترحب بأعمال التصميم للفنانين بالإمارات

دبي (الاتحاد)

تستقبل النسخة الحادية عشرة من مبادرة «حافلة الفن» التي تقام في دبي خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2017 اقتراحات التصميم من المواطنين الموهوبين، والفنانين المقيمين بدولة الإمارات.

ويقام الحدث تحت مظّلة «موسم دبي الفنّي 2017»، بالاشتراك مع «الفن في المدينة»، وبالتعاون مع «هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)».

وقال بيان للهيئة أمس إنه تمت دعوة الفنانين المواطنين والمقيمين في الإمارات لاستلهام أعمالهم الفنيّة من شعار «للإمارات رجال خلدت مسيرة وطن».

ويتوقع من المشاركين استلهام الإبداع من متحف الاتحاد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، ومن أهميته التاريخية كشاهد على اللحظات الأولى في صياغة تاريخ الأمة، متمثلةً بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

وستقوم «دبي للثقافة والفنون» بتكليف الفنانين الذين يتم اختيارهم للاشتراك في نسخة هذا العام، ومساعدتهم في إنهاء أعمالهم الفنية بشكل كامل، وستعرض الأعمال المستوحاة من تاريخ الاتحاد أمام عشاق الفنون من المقيمين والزوار، خلال جولات «حافلة الفن» التي تجوب مختلف أنحاء المدينة في مارس.

وكما جرَت العادة ستجول حافلة الفن في ثلاثة مسارات يومية، وتُغطّي ثلاثة مراكز فنية رئيسة، هي: القوز، جميرا/‏ حي الفهيدي التاريخي، مركز دبي المالي العالمي/‏ داون تاون. وفي هذا العام، ستتوقف في متحف الاتحاد كجزء من جولتها.