الأرشيف الوطني يطلق صفحة إلكترونية خاصة بجائزة المؤرخ الشاب

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق الأرشيف الوطني على موقعه الإلكتروني صفحة خاصة بجائزة «المؤرخ الشاب» التي يرعاها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والموجهة إلى طلبة المدارس من المرحلة السادسة إلى المرحلة الثانية عشرة، وتهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء والهوية الوطنية، وتشجيع البحث والدراسة في تاريخ الإمارات.
وتضمنت الصفحة الإلكترونية التي خصصها الأرشيف الوطني لجائزة المؤرخ الشاب أهداف الجائزة، ومكافآتها، وعرّفت بالمرحلة الدراسية المستهدفة.
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وأشار دليل الجائزة إلى أن موعد تسليم الأعمال الطلابية المشاركة في آخر مارس 2017، وأن الحفل الختامي في منتصف مايو 2017.
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ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على الشروط كافة، على الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني.