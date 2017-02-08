الأرشيف الوطني يطلق صفحة إلكترونية خاصة بجائزة المؤرخ الشاب

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الأرشيف الوطني على موقعه الإلكتروني صفحة خاصة بجائزة «المؤرخ الشاب» التي يرعاها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والموجهة إلى طلبة المدارس من المرحلة السادسة إلى المرحلة الثانية عشرة، وتهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء والهوية الوطنية، وتشجيع البحث والدراسة في تاريخ الإمارات.

وتضمنت الصفحة الإلكترونية التي خصصها الأرشيف الوطني لجائزة المؤرخ الشاب أهداف الجائزة، ومكافآتها، وعرّفت بالمرحلة الدراسية المستهدفة.

واستعرضت الصفحة مواضيع الجائزة التي تشمل دراسة الأنساب والقبائل والشخصيات والروايات الشفهية، والأشعار والفنون الشعبية والأمثال والذكريات، والمراسلات والصور والمقتنيات القديمة، والمواقع التاريخية والأثرية والعمارة التقليدية، والحياة البحرية والغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك، والمداواة بالطب الشعبي، وبحوثاً حول مئوية الشيخ زايد (1918-2018)، وعن شهداء الوطن وما يتعلق بهم في الأوساط الاجتماعية، ودروساً وعبراً في التربية الأخلاقية، مع تسليط الضوء على شخصيات إماراتية مشهود لها بالحكمة.

وأشار دليل الجائزة إلى أن موعد تسليم الأعمال الطلابية المشاركة في آخر مارس 2017، وأن الحفل الختامي في منتصف مايو 2017.

والجدير بالذكر أن الأرشيف الوطني يحث الطلبة على المشاركة الجادة في جائزة (المؤرخ الشاب)؛ ليكونوا شركاء في توثيق ذاكرة الوطن في الكتب والمراجع القيمة التي ستصدر عن الأرشيف الوطني، أسوة بما أسفرت عنه الدورات السابقة.

ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على الشروط كافة، على الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني.