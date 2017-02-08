«الشارقة للإبداع العربي» تعلن جوائز دورتها العشرين

عصام أبو القاسم (الشارقة)
فاز كتّاب من سوريا والمغرب بأغلب جوائز الدورة الـ(20) من جائزة الشارقة للإبداع العربي ـ الإصدار الأول، التي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة، وتشمل ستة مجالات هي:«الشعر» و«القصة القصيرة» و«الرواية»، و«المسرح»، و«أدب الطفل» و«النقد»، حيث ظفر السوري أحمد شكري عثمان بالمركز الأول في مجال «الشعر»عن مجموعته «كمآذن ألف مراثي الريح»، واستحق مواطنه أحمد سنبل المركز الأول في مجال القصة القصيرة عن مجموعته «حملٌ هاجر»، كما حلت العديد من الأسماء السوريّة في المركزين «الثاني» و«الثالث» في بقية مجالات المسابقة. وأعلنت الأسماء الفائزة في مؤتمر صحفي بمقر الدائرة أمس، وتكلم محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية للصحفيين عن المكانة المتقدمة التي أحرزتها المسابقة، بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أصبحت «أيقونة الجوائز العربية».
من جانبه، تحدث الدكتور عمر عبد العزيز، أمين عام الجائزة، عن قيمتها الثقافية، مشيراً إلى أنها تعتمد على معايير نموذجية في الفرز والترجيح بين المتسابقين على جوائزها.
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وفي مجال القصة القصيرة، حاز المركز الثاني السوري محمد أحمد حسين عن مجموعته «اعترافات المسخ»، واستحق المركز الثالث المغربي محسن أخريف عن مجموعته «حلم غفوة».
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في النقد، نال المركز الأول المغربي عبد الرزاق هيضراني عن بحثه «جداول الكتابة وآفاقها الثقافية في القصة القصيرة العربية المعاصرة»، ومنحت هدى سلامة من مصر جائزة تشجيعية عن بحثها «القصة القصيرة في مصر: رؤية نقدية».
وتبلغ قيمة جائزة الحائز المركز الأول في كل مجال من مجالات المسابقة 6 آلاف دولار، ويمنح الحائز المركز الثاني 4 آلاف دولار، ويستحق الذي يحل في المركز الثالث 3 آلاف دولار.