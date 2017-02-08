  • الخميس 12 جمادى الأولى 1438هـ - 09 فبراير 2017م
  11:07     متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية متهم بسرقة معلومات سرية         11:30    توصي القنصلية العامة للإمارات في بوسطن مواطني الدولة بملازمة مساكنهم خلال العاصفة الثلجية المتوقعة اليوم     

ميرزا يحقق برونزية دراجات آسيا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

نيودلهي (الاتحاد)

أحرز قائد منتخب الدراجات، يوسف محمد ميرزا المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق النقاط «120 دورة في المضمار» الذي أقيم أمس، ضمن بطولة آسيا للمضمار المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، ويعد من أقوى سباقات البطولة، وهي أول ميدالية للإمارات في البطولة التي يشارك فيها نجوم القارة، وستكون دافعاً للاعبي ولاعبات الإمارات، وحافزاً لهم لتحقيق نتائج أفضل في السباقات المقبلة. وقلد أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات الفائزين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وكان رئيس الاتحاد الهندي قد استقبل صباح أمس، أسامة الشعفار، وعبدالناصر عمران، والأمين العام في لقاء عمل للاتفاق على بروتوكول تعاون بين الجانبين.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا