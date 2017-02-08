ميرزا يحقق برونزية دراجات آسيا

نيودلهي (الاتحاد)

أحرز قائد منتخب الدراجات، يوسف محمد ميرزا المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق النقاط «120 دورة في المضمار» الذي أقيم أمس، ضمن بطولة آسيا للمضمار المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، ويعد من أقوى سباقات البطولة، وهي أول ميدالية للإمارات في البطولة التي يشارك فيها نجوم القارة، وستكون دافعاً للاعبي ولاعبات الإمارات، وحافزاً لهم لتحقيق نتائج أفضل في السباقات المقبلة. وقلد أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات الفائزين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وكان رئيس الاتحاد الهندي قد استقبل صباح أمس، أسامة الشعفار، وعبدالناصر عمران، والأمين العام في لقاء عمل للاتفاق على بروتوكول تعاون بين الجانبين.