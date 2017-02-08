«أبوظبي العالمي» يشارك في رالي السويد

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق «سيتروين توتال - أبوظبي» العالمي للراليات في رالي السويد «الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات» التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتأتي مشاركة الفريق بسيارتي «سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي» بقيادة البريطاني كريس ميك وملاحه بول ناجل، في حين يقود السيارة الثانية للمرة الأولى هذا الموسم الأيرلندي كريج برين وملاحه سكوت مارتن.

يتألف رالي السويد من 18 مرحلة خاصة بالسرعة طولها 331,74 كم تقام جميعها على طرقات مكسوة بالثلوج والجليد تستخدم عليها إطارات مزودة بمسامير مخصصة لمثل هذا النوع من الراليات لتوفير أكبر قدر ممكن من الثبات على الطرقات في الغابات السويدية المتجمدة.

يبدأ الرالي باحتفالية المرحلة الاستعراضية على حلبة كارلستاد، حيث تتواجه سيارتان معاً على الحلبة في سباق ضد عقارب الساعة.

الجديد في رالي السويد أيضاً، أن نحو 60% من مراحله جديدة مقارنةً بمراحل العام الماضي، ويمتاز الرالي الثلجي بـ«قفزة كولين»، وهي قفزة ‬يتنافس ‬فيها ‬السائقون ‬على ‬تسجيل ‬القفزة ‬الأطول، ‬وسميت ‬بهذا ‬الاسم، ‬تخليداً ‬لبطل ‬العالم ‬الراحل ‬كولين ‬مكراي، ‬وقد ‬سبق ‬للشيخ ‬خالد ‬بن ‬فيصل ‬القاسمي أن ‬فاز ‬بجائزة «‬كولينز ‬كريست» ‬العام ‬2008.

من جهته، قال كريس ميك: أنا سعيد للمشاركة في رالي السويد الذي أعتبره من أكثر الراليات المفضلة لدي، طبعاً هدفنا هو تحقيق الفوز، ولكن الأمر يعتمد بشكل كبير على الأحوال الجوية، وكمية الثلوج التي ستغطي المراحل قبل الرالي.

وأضاف: في حال غطت الثلوج المراحل بشكل جيد، فسيكون الأمر في مصلحتي مع وضع ترتيب انطلاقتي في الاعتبار، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الهدف.

من جهته، قال كريج برين: أشعر بحماس كبير للمشاركة للمرة الأولى على متن «سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي» الجديدة في رالي السويد، وهو من الراليات المفضلة لديّ، إذ تجمعني به ذكريات رائعة.

وأضاف: أشعر بثقة كبيرة في مثل هذا النوع من الراليات، ومع فريق عريق مثل «سيتروين»، وأنا مستعدّ للتحدي.