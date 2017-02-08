رالي دبي الصحراوي.. التحدي الكبير

دبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم رالي دبي الصحراوي، من أمام فندق ومنتجع باب الشمس الصحراوي، ويشكل الرالي الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا»، والجولة الأولى لبطولة العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية «فيم»، ويختتم الحدث السبت. ويعتبر رالي دبي الصحراوي 2017 أول فعالية من أصل ثلاث فعاليات صحراوية شرق أوسطية تقام ضمن بطولة العالم للراليات الطويلة، إلى جانب كل من رالي أبوظبي الصحراوي المقرر من 1 إلى 7 أبريل، ورالي سيلين الدولي في قطر من 16 إلى 21 أبريل.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، الجهة المنظمة للحدث: مراحل الرالي الذي يقام في صحراء القدرة ستشكل اختباراً حقيقياً ومثيراً لمجموعة السيارات وسيارات البقي والدراجات النارية والدراجات الرباعية المشاركة.

وأضاف: تتمتع الإمارات بتضاريس صحراوية، تعتبر من بين الأفضل والأجمل في العالم، وهي ملائمة إلى حد بعيد لمثل هذا النوع من الفعاليات، وأول مسار لرالي دبي الصحراوي سيشكل تجربة جديدة لجميع السائقين.

وتابع: نملك جميع المكونات اللازمة لتنظيم رالي صحراوي كلاسيكي فريد من نوعه، خاصة مع التلال الرملية الضخمة والهضبات الصغيرة والسبخات الممتدة، وصحراء القدرة ستشكل المكان الأمثل لعقد مثل هذه الفعالية العالمية.