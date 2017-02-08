779 خيلاً في ليلة كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

تلقى نادي دبي لسباق الخيل 1549 طلباً لتسجيل 779 خيلاً من 22 دولة للمشاركة في سباقات ليلة كأس دبي العالمي في النسخة الجديدة التي ستقام مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 30 مليون دولار، وشهدت دورة العام الماضي تقديم 1572 طلباً لتسجيل 709 خيول من 20 دولة في هذه المرحلة نفسها.

وتصدر الترشيحات في سباق كأس دبي العالمي البالغ إجمالي جوائزه المالية 10 ملايين دولار المهر «اروجيت» لمزرعة جدمونت العائدة للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، والذي يعد أفضل وأعلى الخيول تصنيفاً في العالم، بعد فوزه بسباق البريدرز كب كلاسيك وكأس بيجاسوس العالمي. وأغلق باب التسجيل في أول مرحلة لجميع السباقات أمس، حيث سيكون بإمكان الملاك تسجيل خيولهم مقابل 0.1% من قيمة جائزة السباق التي يختارونه. ويفتح التسجيل في المرحلة الثانية 6 مارس المقبل، وحينها سيتم تسجيل الخيول مقابل رسم قدره 1.0% من قيمة جائزة السباق المستهدف. وتبدأ مرحلة تأكيد المشاركات والمرحلة الثالثة والأخيرة لتسجيل الملحقين بالسباقات 20 مارس المقبل، أي قبل خمسة أيام من انطلاقة الحدث في مضمار ميدان، وفي هذه المرحلة، سيكون بالإمكان تسجيل مشاركة الخيول المدعوة مقابل 10% من قيمة الجائزة المالية.