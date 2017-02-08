14 فريقاً في تحدي «السباق الجوي» الماسي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي أمس عن تفاصيل الجولة الأولي من السباق الجوي «ريد بل العالمي» الذي يقام على كورنيش أبوظبي غداً وبعد غد، بمشاركة 14 طياراً من المصنفين الأوائل عالمياً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وإريك وولف المدير العام لسباق ريد بل الجوي، والألماني ماتيوس دولدير بطل العالم في النسخة السابقة، والفرنسي الشهير نيكولاس إيفانور الذي سبق له المشاركة في النسخ التسع السابقة بأبوظبي، والطيار التشيكي مارتين شوينكن، وعدد كبير من ممثلي وكالات الأنباء والصحف العالمية.

ورحب عارف العواني في كلمته بكل الحضور من مسؤولي اللجنة المنظمة للسباق العالمي، والطيارين في أبوظبي للعام العاشر على التوالي في أبوظبي التي أصبحت عاصمة الرياضة العالمية، وأكد أن أبوظبي ترحب بنخبة الطيارين المشاركين، وتتمنى لهم طيب الإقامة واستعراضات رفيعة المستوى، ومنافسات ممتعة تعزز من مكتسبات البطولة عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن «جولة أبوظبي» هذا العام توافق الذكرى «الماسية» الخامسة والسبعين من مسيرة سباقات ريد بل العالمية، وهو ما يجعلها حدثاً فريداً بين كل سباقات المحركات.

وقال: الشراكة بين أبوظبي وسباقات «ريد بل الجوية» هي واحدة من الشراكات القوية وأكبر دليل على ذلك استمرارها لعشر سنوات متواصلة، وحرص المنظمون على أن تكون العاصمة الإماراتية هي الانطلاقة الرسمية للموسم في كل عام قبل جولات سان دييجو بالولايات المتحدة الأميركية، وتشيبا باليابان، وبودابيست بالمجر، وكازان بروسيا، ومدينتين أوروبيتين إضافيتين جارٍ تحديدهما، وإنديانا بوليس بالولايات المتحدة الأميركية التي تشهد ختام موسم السباقات. وتابع: أبوظبي لديها أجندة رياضية حافلة بالأحداث على مدار العام، وسباق «ريد بل الجوي» واحد من تلك السباقات التي تحمل الطابع العالمي، وهي فرصة مثالية لتقديم تلك الرياضة المهمة لعشاقها من الأجيال الجديدة، وتحقيق قيمة مضافة للجهود المبذولة لتعزيز مكانة العاصمة في السياحة الرياضية، ونحن نهنئ أنفسنا بهذه العلاقات المميزة مع مختلف المؤسسات العالمية، ويسعدنا أن نعلن بان اليومين القادمين، سوف يشهدان الكثير من الأحداث والفعاليات المصاحبة على كورنيش أبوظبي لهذا السباق المهم، بما يجعلها مناسبة تستدعي اهتمام الأسر والعائلات التي نطالبها بالحضور ومعايشة الأجواء المثيرة التي ستوفر المتعة للجميع من كل الشرائح.

ومن جانبه وجه إريك وولف الشكر والتقدير لحكومة أبوظبي ولمجلس أبوظبي الرياضي على تنظيم حدث استثنائي كل عام، مشيراً إلى أن الفرق الـ 14 التي تشارك في تلك النسخة استعدت جيداً للمنافسة بمنتهى القوة على الفوز باللقب، حيث إنهم جميعاً يتطلعون لكتابة أسمائهم بأحرف من نور في هذه الجولة التي تحمل رقم 75، «العيد الماسي» وهو رقم مميز في مسيرة السباقات العالمية، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت واحدة من أهم المدن في العالم التي تتطلع إليها كل الشرائح والفئات من عشاق اللعبة في مختلف القارات، وأنه على ثقة بأن هذا الموسم سوف يرسي معايير وقيماً جديدة في عالم السباقات الجوية.

وقال: كل الفرق التي وصلت للمشاركة جاءت من أجل البحث عن أرقام جديدة، وطموحات بلا حدود، وقد تابعت استعداداتهم جميعاً للفوز، وأن العلاقات بين منظمي سباقات «ريد بل الجوي» ومجلس أبوظبي الرياضي تدعم تطور تلك اللعبة في العالم، وما كنا لنحقق كل هذه النجاحات لولا تلك الشراكة المتينة التي نتطلع كي تستمر لسنوات في المستقبل، خصوصاً أننا في هذه النسخة لدينا شريك جديد لأول مرة هو «هاميلتون» الذي يعد علامة تجارية عالمية كبيرة نعتز بوجودها معنا، لترسيخ مكانة سباقاتنا في المستقبل». وأضاف: تشكل الجولة الأولى لموسم العام 2017 من سباق «ريد بُل الجوي»، محطة تاريخية في البطولة العالمية الرسمية، إذ تطلق الموسم العاشر من المنافسات، وستكون في المرحلة الافتتاحية العاشرة على التوالي مناسبة للاحتفال باليوبيل الماسي لعدد السباقات الذي يبلغ 75 سباقاً حول العالم، ولا أستطيع أن أتخيَّل موقعاً أفضل لهذه المحطة من أبوظبي، المدينة المعروفة بتقديرها لرياضة المحركات من المستوى الرفيع، والتي استضافتنا بحرارة طوال عقد من الزمن، وأتوقع أنه بعد سيطرة دولديرير على المركز الأول في عام 2016، تبحث كل الفرق عن تسجيل نتائج جيدة هذا الموسم من بدايته، حيث كانت التحضيرات التقنية والاستراتيجية مكثفة، وسوف تسهم هذه النسخة في توسيع قاعدة محبي هذه الرياضة في العاصمة الإماراتية.