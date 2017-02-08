أبطال «ريو» في «دولية» التايكواندو

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو عن إقامة منافسات النسخة الخامسة للبطولة من 23 إلى 25 فبراير الجاري برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث تستضيف في قاعة خليفة المنافسات.

يشارك في البطولة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 28 دولة، منهم عدد من الفائزين بميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو، يتقدمهم الأردني أحمد أبو غوش صاحب ذهبية 68 كلم، والأوزبكي نيكيتا رافافوفتش المصنف الأول على العالم في وزن تحت 74 والروسي لارن فلاديسمشف المصنف الثالث على العالم في وزن فوق «87 أبطال» من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، مصر، قطر، السعودية، إلى جانب المنتخبين الأميركي والنيبالي وهما الأحدث في البطولة..

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في قاعة المؤتمرات بفندق ميلينيوم بالفجيرة بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية ونادر أبو شاويش السكرتير الفني للنادي.

وثمن الزيودي توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بجعل الفجيرة قبلة رياضية بارزة في الدولة بعد أن أصبحت تستضيف عددا كبيرا من البطولات الدولية والمحلية وبمختلف الألعاب الرياضية، وتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ورئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية لرعايته البطولة وتوجيهاته التي عززت من نجاحات النسخ الماضية.

وأضاف: يقام حفل الافتتاح 23 فبراير بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وعدد من ضيوف البطولة من خارج وداخل الدولة وسيتخلله عرض تايكواندو يقدمه فريق العروض الرسمي للاتحاد الدولي ومباراة نهائية لوزن تحت 68 للرجال.

وشكر الزيودي رعاة النسخة الخامسة للبطولة وهم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام - موقع الفجيرة نيوز الشريك الإعلامي، شركة شوف للإنتاج الفني، وشركة ريتاج وشركة توباز لتجهيز الأحداث الرياضية، ومجموعة آسيك الاستثمارية وتكاتف للتطوع وفندق ميلينيوم وفندق نوفوتيل في الفجيرة.