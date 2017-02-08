المفاجآت تضرب اليوم الأول لـ «الأساتذة للبولو» مهرة يخطف الحبتور و«الذئاب» يفترس بن جاش



تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017 دبي (الاتحاد) ضربت المفاجآت بطولة الأساتذة «الماسترز» للبولو التي انطلقت أمس الأول بملاعب منتجع الحبتور للفروسية والبولو، والتي تشارك فيها 5 فرق، وهي البطولة الثانية من سلسلة بطولات دبي الذهبية، حيث نجح فريق مهرة في تحقيق أولى مفاجآت البطولة بالفوز على فريق الحبتور بفارق هدف، 9 - 8، بعد مباراة متكافئة، فيما تغلب فريق الذئاب فريق بن جاش بنتيجة 8 - 5. تفوق الذئاب على فريق بن جاش، 8 - 5، وقاد استرادا فريق الذئاب إلى فوز مستحق بعد أن احرز خمسة أهداف فريقه الثمانية، وشكل مع طارق وحبتور مثلث الرعب خلال المباراة.