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المفاجآت تضرب اليوم الأول لـ «الأساتذة للبولو»

مهرة يخطف الحبتور و«الذئاب» يفترس بن جاش
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

ضربت المفاجآت بطولة الأساتذة «الماسترز» للبولو التي انطلقت أمس الأول بملاعب منتجع الحبتور للفروسية والبولو، والتي تشارك فيها 5 فرق، وهي البطولة الثانية من سلسلة بطولات دبي الذهبية، حيث نجح فريق مهرة في تحقيق أولى مفاجآت البطولة بالفوز على فريق الحبتور بفارق هدف، 9 - 8، بعد مباراة متكافئة، فيما تغلب فريق الذئاب فريق بن جاش بنتيجة 8 - 5. تفوق الذئاب على فريق بن جاش، 8 - 5، وقاد استرادا فريق الذئاب إلى فوز مستحق بعد أن احرز خمسة أهداف فريقه الثمانية، وشكل مع طارق وحبتور مثلث الرعب خلال المباراة.

     
 

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