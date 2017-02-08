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في الحفل السادس للكرنفال

«ريالي سبيشال» تبحث على لقب 1000 جينز الإماراتي
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

محمد حسن (دبي)

يشهد كرنفال كأس دبي العالمي مساء اليوم، انطلاق أول سباق كلاسيكي محلي لهذا العام، وهو سباق 1000 جينز الإماراتي للمهرات لمسافة 1600 متر (قوائم)، ويسعى فريق جودلفين الذي أحرز لقبه تسع مرات بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور لمواصلة الانتصارات للفريق الأزرق الملكي، ويتألف الحفل من 7 أشواط، ويقام برعاية شركة الطاير للسيارات.

ويعد الجواد «مثمون» مرشحاً فوق العادة في سباق مزرعة الروية الذي يقام في الشوط الأول لمسافة 1600 متر.

وتتواصل الإثارة في باكورة سباقات الخيول المهجنة الأصيلة بسباق تحضيري بميدان كلاسيك وتتطلع نجمة جودلفين غير المهزومة «ريالي سبيشال» (بن سرور- كرولي) لتزيين مسيرتها المهنية بلقب كلاسيكي مبكر عبر سباق 1000 جينز الإماراتي للمهرات عمر ثلاث سنوات، في الشوط الخامس.

واستعدت هذه المهرة لهذه المهمة بفوز مثير هنا الشهر الماضي، هزمت فيه سبعاً من منافساتها اليوم، ما يجعلها في موقع مريح نسبياً تواجه فيه ثلاث مهرات أخريات فقط لم تلتقِهن من قبل، علماً بأن «ريالي سبيشال» فازت بسباق قوائم على مسافة الميل في نيوماركت العام الماضي.

وتعد ممثلة جنوب أفريقيا المهرة الأسترالية الأصل «فرصة» (ديكوك-سوميون)، والتي سبق لها الفوز بسباق (ج2)، وحلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة بسباق (ج1)، المنافس الأول، غير أنها تحمل جزاءً كبيراً في الوزن (4.5 كجم) لكونها من نصف الكرة الجنوبي. ... المزيد
     
 

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