«باندار» يتوج بلقب سباق «مجيشان» بمضمار «بو» الفرنسي

فرنسا (الاتحاد)

واصلت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تألقها اللافت في المضامير الفرنسية بعد أن خطف المهر «باندار» بإشراف اف سانشيز، وبقيادة اورتيز مندزابل لقب سباق «مجيشان» المخصص للخيول العربية الأصيلة سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم أمس الأول على مضمار «بو» الفرنسي.

واجتمع للسباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، مجموعة قوية من الخيول على المضمار الرملي، تصدرها الجواد القطري «انشراح» صاحب الأداء القوي في السباقات الماضية.

ولكن المهر القوي «باندار» المنحدر من سلالة الفحل «منجز» والفرس «دهوا» أكد جدارته عندما خطف اللقب باسلوب كلاسيكي، متفوقا بفارق 2.5 طول عن «انشراح» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وبإشراف اف روهات وبقيادة كليمنت كاديل.

وتمكن البطل من قطع المسافة الكلية للسباق والبالغة 1950 متراً بزمن قدره 2:11:18 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «كونترات دو غزال» لهاراس دو غزال ايرل البيس وبإشراف دي غولمين وبقيادة الكساندر غافلين.

وخلال الحفل نفسه بمضمار بو بفرنسا، تمكن الجواد «شاهر» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وبإشراف اف روهات، من الفوز بالجولة الأولى من كأس مزرعة الوثبة «بري دو هاراس دو كلوز» لمسافة 1950 متراً البالغ إجمالي جوائزه المالية 17 الف يورو، والتي أقيمت ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقاد المهر الفائز «شاهر» الفارس ميكائيل فورست متفوقاً بفارق نصف طول على «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف اف روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وجاء في المركز الثالث «النشمي» للشقب ريسنج وبإشراف اليزابيث بيرنار، وبقيادة جياني سيفا، وسجل البطل 2:14:10 دقيقة. وأعرب مسلم العامري مدير سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المدير العام لإسطبلات الوثبة، ومدير إسطبلات الجزيرة، أن هذا الفوز للمهر «باندار» يؤكد تفوق خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في فرنسا، والتي سجل فيها سموه لقب بطولة الملاك لسنوات عديدة، وثمن العامري الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول، ما كان له الأثر في تفوق الخيول الناشئة.

وأوضح أن «باندار» حقق فوزاً رائعاً خاصة أن هذه خامس مشاركة له، حيث حقق المركز الثالث ثلاث مرات، الأمر الذي يؤكد أنه في تطور ويبشر بمستقبل طيب، وأشاد العامري بأداء «باندار» الذي تمت تربيته بمزرعة الوثبة في نورماندي بفرنسا.

كما أثنى على النتائج الباهرة التي ظلت تسجلها خيول مزرعة الوثبة، خصوصاً من سلالة الفحل «منجز» والتي استطاعت أن تسيطر على معظم السباقات في فرنسا.