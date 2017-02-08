سويحان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان أمس فعاليات اليوم الحادي عشر لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017 المقام حالياً في مدينة سويحان ويختتم السبت المقبل.

وتوّج سموه في ختام مسابقة الإبل الأصايل (المزاينة)، الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط فئة «حول» ضمن أربعة أشواط هي الذهبي المفتوح، الجماعة الذهبي، الجماعة الفضي، والتلاد، وفي الشوط الذهبي المفتوح (لفئة حول) حلقت «مكيدة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بالناموس والوشاح والسيارة، وجاءت ثانية «أفعال» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت ثالثة «دانة» لسالم بن صقر المنصوري، ورابعة «نوادر» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وخامسة «هقاوي» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وسادسة «فزعة» لراشد علي بالنص المنصوري، وسابعة «بينونة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وثامنة «صوغة» للشيخ جاسم بن سعود بن عبدالله آل ثاني، وتاسعة «عنود الدوحة» للشيخ جبر بن سعود بن عبدالله آل ثاني، وذهب المركز العاشر للمطية «العزرة» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان.

وتوج سمو راعي المهرجان الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الجماعة الفضي لفئة الحول، وحصدت «وهيلة» لسلطان علي بن هياي المنصوري الناموس والوشاح والسيارة، وجاءت ثانية «بنت صوغان» لعادل محمد راشد محمد بن اللص المنصوري، وجاءت ثالثة «أركان» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، ورابعة «مصيحة» لناصر نخيرة ناصر الخيلي، وخامسة «سيادة» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري وسادسة «صوغة» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، وسابعة «خطيرة» لعبدالله أحمد خليفة طوار الكواري، وثامنة «الشاهينية» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري، وتاسعة «بينونة» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري، وعاشرة «وهاجة» لراشد محمد صالح الراشدي.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في شوط الجماعة الذهبي فئة حول حيت خطفت «الذيبة» لسلطان علي بن هياي المنصوري الناموس والسيارة، وجاءت ثانية «العاصمة» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري، وجاءت ثالثة «الظفرة» لهادي سليمان سالم المنصوري، ورابعة «الغزيل» لسطان بن حمتوت المنهالي، وخامسة «غارة» لسحيم محمد الحصين الهطش، وسادسة «مياسة» لراشد محمد صالح الراشدي، وسابعة «هوايل» لمحمد بن عايض القحطاني، وثامنة «مزيونة» لمحمد سالم بومقريعة المنصوري، وتاسعة «جبارة» لمبارك عبدالله مبارك ضابت الدوسري. وعاشرة «منحاف» لعبدالمجيد بن نصيب بن حمد الرواحي.