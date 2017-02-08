دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي.

ونص القانون الجديد على استبدال 10 مواد هي «2» و«5» و«6» و«7» و«8» و«9» و«13» و«14» و«17» و«20» من القانون الأصلي، والتي تشمل أهداف مجلس دبي الرياضي ومهامه وصلاحياته، وآليات تعيين رئيس المجلس الرياضي وتعيين مجلس إدارته، وكذلك الأمين العام والأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى التزامات المؤسسات الرياضية.

وتضمنت المادة «5» من القانون أهداف المجلس، ومنها: الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة، بما يتفق والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وأفضل الممارسات العالمية وخلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع، وتتيح فرصة للشباب لصقل واكتشاف مواهبهم الرياضية وتحفيزها وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الارتقاء بأداء المؤسسات الرياضية التي عرفها القانون على أنها أي مؤسسة يتم ترخيصها في الإمارة لممارسة نشاط رياضي وتشمل شركات كرة القدم والأندية والأكاديميات والمراكز الشبابية والرياضية المعنية برعاية شؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء المالي لها، وتمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية المتاحة وتطويرها.

كما يهدف مجلس دبي الرياضي، وفقاً للقانون إلى تعزيز دور المؤسسات الرياضية على المستوى الاجتماعي والثقافي وزيادة الأنشطة الاجتماعية والثقافية فيها ونشر ثقافة الاحتراف لدى المؤسسات الرياضية ودعم برامج وخطط الانتقال بالرياضة من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف في الرياضات كافة، وعلى وجه الخصوص كرة القدم، إضافة إلى حوكمة المؤسسات الرياضية في الإمارة.